Авиапарк «Белавиа» пополнился новым Embraer 195-E2. В чем его особенность?

Источник материала: ОНТ

Звук приближающегося самолёта – и это уже один из критериев превосходства нового лайнера. Модель Embraer 195-E2 тише – маркер работы турбореактивных двухконтурных двигателей. Около 12 тысяч километров прямиком из Бразилии. Журналисты – первые, кто увидел новый самолёт белорусской авиакомпании. Скоро прочувствовать все плюсы лайнера смогут и пассажиры.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»: «Совершенно другие двигатели у самолёта, совершенно другая конфигурация крыла самолёта, композитных материалов. Это намного экономичнее самолёт, чем первое поколение. Раз экономичнее, стоимость билетов снижается. Он дальше летает».

Олег Салтовский, командир авиаотряда авиакомпании «Белавиа»: «Современные технологии, авионика посмотрите какая: самое современное дисплейное оборудование, системы управления: волноводы, световые сигналы. Невзирая на то, что самолёт очень автоматический, мы ни в коем разе не отходим от доктрины: «Белавиа» – это полёт вручную. Это основное, это наш вымпел, мы этого придерживаемся. Здесь шумовые выбросы другие, эмиссия топлива, загрязнение окружающей среды, СО-выбросы – для пилотов это прелесть просто».

Дизайн интерьера борта создаёт ощущение простора. Два ряда, 125 посадочных мест в салоне, а кабина бизнес-класса удостоена награды в категории «Промышленный дизайн».

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»: «В последние годы авиакомпания практически полностью обновила свой флот. В течение этого года самолёты Boeing-737 Classic будут выведены из состава флота – это менее экономичные самолёты, более возрастные. Мы берём ещё один Embraer 195-Е2, вот такой, как этот, этой весной. Берём Boeing 737 и 738 в наш флот. Фактически мы говорим о том, что сегодня средний возраст самолётов авиакомпании составляет 10 лет. К лету, к концу года этот возраст будет ещё снижен. И мы будем по флоту одной из самых молодых авиакомпаний».

Поставка новой ливреи приурочена к юбилею авиакомпании. И уже четверть века белорусский перевозчик работает над сервисом, комфортом и безопасностью пассажиров. А новые авиалайнеры доказывают: летим в правильном направлении.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram