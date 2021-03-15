Лукашенко поздравил белорусов в Днем Конституции

Источник материала: ОНТ

Рабочая неделя начинается с важного государственного праздника. День Конституции отмечает страна, с чем белорусский народ поздравил Президент Александр Лукашенко.

Он отметил, что принятый на рубеже эпох Основной Закон закрепил историческое право белорусов жить в суверенной стране, создавать общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи.

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