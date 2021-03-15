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Лукашенко поздравил белорусов в Днем Конституции

15.03.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил белорусов в Днем Конституции

Рабочая неделя начинается с важного государственного праздника. День Конституции отмечает страна, с чем белорусский народ поздравил Президент Александр Лукашенко. 

Он отметил, что принятый на рубеже эпох Основной Закон закрепил историческое право белорусов жить в суверенной стране, создавать общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи.

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Рабочая неделя начинается с важного государственного праздника. День Конституции отмечает страна, с чем белорусский народ поздравил Президент Александр...
 
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Лукашенко поздравил белорусов в Днем Конституции
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