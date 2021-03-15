|
Лукашенко поздравил белорусов в Днем Конституции
Источник материала: ОНТ
Рабочая неделя начинается с важного государственного праздника. День Конституции отмечает страна, с чем белорусский народ поздравил Президент Александр Лукашенко.
Он отметил, что принятый на рубеже эпох Основной Закон закрепил историческое право белорусов жить в суверенной стране, создавать общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочая неделя начинается с важного государственного праздника. День Конституции отмечает страна, с чем белорусский народ поздравил Президент Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)