Атаки на адвокатов продолжаются: Сергея Зикрацкого вызвали на внеочередную аттестацию

Адвоката Сергея Зикрацкого 24 марта вызвали на внеочередную аттестацию на заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности.





«Квалификационная комиссия будет определять возможность выполнения мной своих профессиональных обязанностей, поскольку по мнению Министерства юстиции Республики Беларусь имеются факты, свидетельствующие о моей недостаточной квалификации», — сообщил Зикрацкий в «Фейсбуке».

Известный адвокат, который участвовал в ряде громких судебных процессов, в том числе о лишении портала tut.by статуса сетевого издания, а также журналистки телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой, напоминает, что пришел в адвокатуру в апреле 2013 года.

По его словам, за это время оказал юридическую помощь более чем двум тысячам клиентов, провел свыше 280 гражданских и хозяйственных дел.

«Думаете, основанием для вызова на внеочередную аттестацию стали жалобы моих клиентов? Нет. Минюст посчитал, что мои комментарии в СМИ недостаточно квалифицированные, а значит, надо проверить, могу ли я дальше работать адвокатом», — отметил он.

«К слову, на прошлом заседании квалификационной комиссии рассматривался вопрос о внеочередной аттестации семи адвокатов. Тогда успешно ее прошел только один адвокат, еще трое прошли условно — им предстоит пройти аттестацию еще раз через шесть месяцев, еще трое адвокатов не прошли переаттестацию вовсе», — напомнил Зикрацкий.

В начале марта Американская ассоциация юристов (American Bar Association, ABA) выразила глубокую озабоченность в связи «с эскалацией атак на верховенство закона и независимость адвокатуры в Беларуси». Как отмечается в заявлении президента ABA Патрисии Ли Рефо, размещенном на сайте ассоциации, Министерство юстиции Беларуси 19 февраля 2021 года лишило лицензии четырех адвокатов, которые «публично критиковали нынешнее правительство за нарушения прав человека», — Максима Конона, Людмилу Казак, Константина Михеля и Михаила Кирилюка.

«Эти адвокаты оказывали юридические услуги по политически чувствительным делам, в том числе задержанным протестующим и политическим оппозиционерам», — отмечается в заявлении.

В ассоциации напомнили, что с августа 2020 года адвокаты Александр Пыльченко и Юлия Леванчук также были лишены Минюстом лицензий в связи с их публичными заявлениями по вопросам верховенства права в Беларуси. Кроме того, констатирует ABA, Максиму Знаку, Илье Салею и Лилии Власовой предъявлены обвинения по уголовным делам «в качестве возмездия» за предоставление юридических консультаций или сотрудничество с другими адвокатами, выступавшими против широко распространенных нарушений прав человека, произошедших после выборов в августе 2020 года.

АВА призвала правительство Беларуси соблюдать свои обязательства по международному праву и воздерживаться от ответных мер в отношении адвокатов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей.