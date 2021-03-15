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Почем банки сегодня покупают и продают валюту
Источник материала: Навiны
В ожидании первых на этой неделе сессий на Белорусской валютно-фондовой бирже банки установили в своих обменных пунктах новые курсы трех основных иностранных валют.
Так, по данным
На прошедшей рабочей неделе (8-12 марта) на Белорусской валютно-фондовой
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В ожидании первых на этой неделе сессий на Белорусской валютно-фондовой бирже банки установили в своих обменных пунктах новые курсы трех основных иностранных...
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