SpaceX отправила на орбиту 21-ю группировку микроспутников Starlink

Источник материала: АФН

Компания SpaceX в минувшее воскресенье произвела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9, отправив на околоземную орбиту 21-ю группировку микроспутников для беспроводного интернета Starlink.

Первая ступень ракеты-носителя была использован уже в 9-й раз, что стало новым рекордом. Также, на ракете был установлен «б/у» носовой обтекатель. Первая ступень успешно осуществила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 11 марта. Старт ракеты с 22 группировкой спутников запланирован на 21 марта.