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SpaceX отправила на орбиту 21-ю группировку микроспутников Starlink

15.03.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Компания SpaceX в минувшее воскресенье произвела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9, отправив на околоземную орбиту 21-ю группировку микроспутников для беспроводного интернета Starlink.

Первая ступень ракеты-носителя была использован уже в 9-й раз, что стало новым рекордом. Также, на ракете был установлен «б/у» носовой обтекатель. Первая ступень успешно осуществила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 11 марта. Старт ракеты с 22 группировкой спутников запланирован на 21 марта.

 
 
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Компания SpaceX в минувшее воскресенье произвела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9, отправив на околоземную орбиту 21-ю группировку микроспутников для...
 
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