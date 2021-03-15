|
Сергей Тихановский: Я этого не предполагал даже в мае
Источник материала: Партизан
Сергей Тихановский критически оценил нынешнее политическое состояние в Беларуси. Отрывки из его письма публикует телеграм-канал "Страна для жизни".
Сергей Тихановский на избирательном пикете в Минске/ Еврорадио
Команда Светланы Тихановской, по его мнению, сделала много. Но до победы расслабляться нельзя, так как много еще предстоит сделать,
Вместе с тем он считает, что действие забуксовало: "Я думал, что мы либо победим, либо проиграем. Но то, что мы можем застрять на середине, я не предполагал. Светлана просто вынуждена бороться. Я этого не предполагал даже в мае".
Тихановский критикует протестную деятельность, считая ее сегодня очень слабой: "Сначала мне писали, что осталось совсем чуть-чуть. Затем — пару месяцев. Недавно читал прогноз, что режиму остался год".
Сергей Тихановский находится за решеткой с конца мая 2020 года. Недавно ему предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — 293 (организация массовых беспорядков), 130 (разжигание социальной розни), 191 (воспрепятствование работе ЦИК), 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Тихановский критически оценил нынешнее политическое состояние в Беларуси. Отрывки из его письма публикует телеграм-канал "Страна для жизни".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)