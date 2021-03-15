ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Тихановский: Я этого не предполагал даже в мае

15.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сергей Тихановский критически оценил нынешнее политическое состояние в Беларуси. Отрывки из его письма публикует телеграм-канал "Страна для жизни".

Сергей Тихановский: Я этого не предполагал даже в мае
Сергей Тихановский на избирательном пикете в Минске/ Еврорадио
Команда Светланы Тихановской, по его мнению, сделала много. Но до победы расслабляться нельзя, так как много еще предстоит сделать, передает Еврорадио.

Вместе с тем он считает, что действие забуксовало: "Я думал, что мы либо победим, либо проиграем. Но то, что мы можем застрять на середине, я не предполагал. Светлана просто вынуждена бороться. Я этого не предполагал даже в мае".

Тихановский критикует протестную деятельность, считая ее сегодня очень слабой: "Сначала мне писали, что осталось совсем чуть-чуть. Затем — пару месяцев. Недавно  читал прогноз, что режиму остался год".

Сергей Тихановский находится за решеткой с конца мая 2020 года. Недавно ему предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — 293 (организация массовых беспорядков), 130 (разжигание социальной розни), 191 (воспрепятствование работе ЦИК), 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Тихановский критически оценил нынешнее политическое состояние в Беларуси. Отрывки из его письма публикует телеграм-канал "Страна для жизни".
 
Новости дня
Новости разные
 
Атаки на адвокатов продолжаются: Сергея Зикрацкого вызвали на внеочередную аттестацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by