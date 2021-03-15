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Лукашенко заявил, что конституция Беларуси должна отражать стремление народа к согласию

15.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем конституции отметив, что главным ориентиром основного закона страны должно быть стремление к общественному согласию. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.



В нынешней ситуации это особенно цинично: видимо, рекорд по политзаключенным - это, по его мнению, путь к согласию.  

Александр Лукашенко отметил, что принятая на рубеже веков конституция закрепила "историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать свободное справедливое общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи". По его словам, в год народного единства главным ориентиром в достижении намеченных целей для белорусов станут те конституционные положения, которые "отражают стремление народа к сплоченности, общественному согласию и взаимопониманию".

Конституция в независимой Беларуси была принята 15 марта 1994 года, в ней была учреждена должность президента, так как до этого времени страна была парламентской. Первые изменения в основной закон были внесены уже 1995-м году на первом референдуме. По его итогам и были значительно расширены полномочия президента, русский язык получил наравне с белорусском статус государственного, в страну вернулись обновленные, но советские герб и флаг. В 2004 на втором референдуме, были сняты и ограничение на количество сроков, в течение которых пост президента может занимать один и тот же человек.

И вот теперь, после того, как белорусы после президентских выборов массово вышли на улицы с требованием "Уходи!" Лукашенко заговорил о согласии. При этом активно демонстрируя нежелание уходить. 

Напомним, что часто протестующие держали в руках Конституцию, которая гарантирует право на мирные шествия. Но для силовиков Конституция это не закон.    
 
 
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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем конституции отметив, что главным ориентиром основного закона страны должно быть стремление к общественному...
 
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