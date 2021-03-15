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Чемпион мира по биатлону объявил о завершении спортивной карьеры

15.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В компании заявили, что по имеющихся у них данным, нет подтверждения, что вакцина стала причиной образования тромбов.


© AP / Matthias Schrader

Чешский биатлонист Ондржей Моравец объявил о завершении спортивной карьеры после этапа Кубка мира в Нове Место, пишет Sputnik. 

"Я ни о чем не жалею. Я прошел долгий путь и многим пожертвовал, но ко мне вернулось еще больше", – сказал Моравец.

Биатлонист дебютировал в 2001 году – его первым большим стартом стал юниорский чемпионат мира. Всего он принял участие в пяти соревнованиях этого уровня и завоевал на них 8 наград разного достоинства. 

На счету 36-летнего Моравца – три олимпийские медали Сочи-2014: два серебра (гонка преследования и смешанная эстафета) и бронза "масс-старт". Он также завоевал золото чемпионата мира в 2015 году, выиграв смешанную эстафету в контиолахти. 

Намного успешнее Моравец выступал в летнем биатлону: здесь у него три золота на лыжероллерах (два – Тюмень-2014 и одно – Нове-Место-2018) и одно – в кроссе (Муонио-2005).
 
 
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В компании заявили, что по имеющихся у них данным, нет подтверждения, что вакцина стала причиной образования тромбов.
 
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