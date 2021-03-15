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Дебют Баги, удаление Полякова - белорусская активность в Казахстане

15.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В казахстанской премьер-лиге завершился первый тур, в котором принял участие ряд белорусских легионеров. Football.by представляет сводку их активности.




В субботу чемпион страны "Кайрат" белорусского специалиста Алексея Шпилевского на своем поле обыграл "Жетысу" — 2:0. В стартовом составе хозяев вышел защитник Денис Поляков, который на 48-й минуте схлопотал прямую красную карточку при счете 0:0. Тем не менее алматинцам удалось победить в меньшинстве. Второй гол, кстати, забил экс-форвард гродненского "Немана" кыргызстанец Гулжигит Алыкулов. Белорусский защитник "Жетысу" Илья Колпачук находился в запасе.

В тот же день новичок элиты "Туран" сыграл вничью с "Астаной" — 2:2. Защитник хозяев Андрей Залеский провел весь матч, равно как и хавбек гостей Макс Эбонг.

В третьем матче дня "Атырау" дома уступил карагандинскому "Шахтеру" — 0:1. Единственный гол, кстати, на 14-й минуте забил украинский экс-полузащитник "Ислочи" Виталий Балашов.

В воскресенье, 14 марта, "Тобол" на своем поле обыграл "Акжайык" — 2:0. В составе гостей белорусский защитник Павел Назаренко провел матч на скамейке запасных.

Его коллега по амплуа и соотечественник Сергей Карпович дебютировал за "Кайсар", отыграл 90 минут, однако не предотвратил домашнее поражение от "Тараза" — 2:3.

Наконец, Алексей Бага дебютировал на тренерском мостике "Актобе" с гостевой ничьи с "Каспием" — 1:1. У хозяев хавбек Алексей Залеский вышел на замену на 90+1-й минуте.

А вот Александру Седневу еще только дебютировать у руля "Ордабасы" — матч его клуба с "Кызыл-Жаром" перенесен на неопределенный срок. А за гостей, возможно, сыграет еще один белорус — форвард Игорь Зенькович.
 
 
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В казахстанской премьер-лиге завершился первый тур, в котором принял участие ряд белорусских легионеров. Football.by представляет сводку их активности.
 
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