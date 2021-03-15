Источник материала: Хартия'97

«Я возненавидел Лукашенко всем сердцем» 15.03.2021, 9:59

Николай Евтушенко. Фото: Белсат

Белорус рассказал, как августовские протесты навсегда изменили его жизнь.

Николай Евтушенко – ведущий специалист ЗАО «Доброном». Он уже покинул Беларусь. В Беларуси у него осталась семья, хорошая работа, которой он гордился и, можно считать, вся жизнь. До этого лета политика мужчину совершенно не интересовала. 9 августа он был уверен в победе Тихановской и пошел с друзьями на Минское море на шашлыки. Ближе к вечеру, возвращаясь домой, Николай увидел тысячи людей, его увлекла доброжелательная атмосфера. Ничего даже не напоминало протеста. Вдруг подъехали автозаки, оттуда выскочили десятки омоновцев, сообщает «Белсат» .



Николай Евтушенко. Фото: Белсат

Николай успел поднять руки, но в ответ получил сильный удар ногой: «Я был в тапках, они, наверное, на другую улицу вылетели». Автозак катался по столичным улицам до 4 утра. «В автозаке не избивали, – вспоминает Николай, – они дважды применяли газ. Первый раз, когда задержали мужчину, который говорил, что у него на улице остался пятилетний ребенок. А второй – когда один из задержанных начал кричать, так как увидел, как знакомого на улице бьют».

Автозак. Николай был рядом с местом жестокого избиения Евгения Заичкина. Позже омоновец, который ждал рядом с избитым скорой помощи, скажет, что задержанный был в состоянии тяжелого алкогольного и наркотического опьянения. Заичкин же объяснит журналистам портала tut.by: Силовики избивали так, что потерял сознание.

«То, что происходило дальше, в моей голове до сих пор не укладывается», – начинает Николай рассказ о событиях на Окрестина. Люди должны были выбегать из автозака через коридор омоновцев, которые сильно били каждого дубинками, ногами, а то и голыми руками. Люди простояли около часа на корточках под стеной, их все время били, потом задержанные наконец отправились в камеры. «Тогда я думал, что нас завтра-послезавтра всех отпустят. Мол, попугали и все», – вспоминает мужчина. Такие мысли были, пока он не увидел, что в камере на шесть мест было тридцать семь человек.



Рисунок героя. Фото: Белсат

«Стены были настолько влажные, что невозможно было прикоснуться, – стекала влага от пота и дыхания десятков людей», – рассказывает Николай. На просьбу о помощи они слышали угрозы. Слышали, как людей в соседней камере избивали, когда те требовали еды и адвокатов. Мужчины прижимались к приоткрытому окошку и видели, как привозят все новых и новых людей. «Они [силовики. – Прим. belsat.eu], как муравьи, впятером, вдесятером набрасывались на людей. Бегут два парня, падают, их бьют ногами и руками, а они как лежали, так и лежат. Потом их просто накрыли какой-то белой тканью». Николай не знает, что было дальше, так как надзиратели запретили подходить к окну.

Здесь Николай символично нарисовал свой новый путь, который выбрал после освобождения. «Когда мы выходили из Жодино, я спросил у конвоира про обувь, или, по крайней мере, как домой добраться. А тот говорит: «Тебе это не понадобится». Николай тогда подумал, что за стенами жодинской тюрьмы стоит очередной автозак с очередными омоновцами, и их ждут новые издевательства и пытки. «Выхожу из изолятора, делаю три шага, мне уже дают телефон и говорят: «Диктуй номер родственников». Еще делаю два шага, и меня уже обувают, «Яндекс-Такси» всех домой бесплатно развозило». Николай говорит, что эта волна солидарности убедила его: зло не сможет победить.

До освобождения никто из трех десятков заключенных мужчин не знал, что происходит в стране. Многие думали, что их забыли, что Беларусь смирилась с очередным сроком Лукашенко и живет своей жизнью. Только когда стояли полтора часа на ребристом полу автозака, ожидая переезда в Жодино, услышали возгласы поддержки от людей из-под Окрестина. В ответ омоновцы унижали и избивали заключенных в автозаке.

«Уже на свободе увидел Лукашенко с автоматом, подумал: как можно взять автомат против своего народа? Тогда у меня в жизни появился враг. Я возненавидел его всем сердцем», – рассказывает Николай.

Мужчина дал ряд интервью иностранным медиа. Его целью было рассказать о пытках на Окрестина как можно большему количеству людей. Сейчас он живет в Польше и обучается веб-дизайну – такую возможность предложили волонтеры «ByChange». Николай полон оптимизма, рассказывает о помощи со стороны самых разных инициатив, поддерживающих белорусских беженцев. На вопрос о возвращении в Беларусь ответить не может. Вернется, только сам не знает когда.

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