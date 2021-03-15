ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Азербайджана заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе «остался в истории»

15.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Президент Азербайджана заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе «остался в истории»

  • 15.03.2021, 9:55
Президент Азербайджана заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе «остался в истории»

Алиев заявил, что он выполнил свою задачу.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился, заявил 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку с председателем ОБСЕ Анн Линде, пишет "Гордон".

"ОБСЕ – организация, напрямую привлеченная к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши мысли о том, как строить будущую работу. Думаю, что последние четыре месяца после войны уже демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее. Это очень важно", – сказал президент.

По его словам, Азербайджан уже начал "восстановление освобожденных от оккупации территорий" и приступил "к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном".

"Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах", – объяснил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан выполнил свою задачу.

"Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета Безопасности ООН и решения ОБСЕ. Таким образом, сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем", – считает Алиев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Бойкот фанатов: чемпионат Беларуси по футболу начался с полупустых трибун
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by