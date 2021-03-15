Источник материала: Хартия'97

Президент Азербайджана заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе «остался в истории» 15.03.2021, 9:55

Алиев заявил, что он выполнил свою задачу.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился, заявил 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку с председателем ОБСЕ Анн Линде, пишет "Гордон" .

"ОБСЕ – организация, напрямую привлеченная к разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Таким образом, теперь конфликт остался в истории, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши мысли о том, как строить будущую работу. Думаю, что последние четыре месяца после войны уже демонстрируют волю обеих сторон закрыть страницу и направить внимание на будущее. Это очень важно", – сказал президент.

По его словам, Азербайджан уже начал "восстановление освобожденных от оккупации территорий" и приступил "к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном".

"Уже состоялось несколько этапов переговоров на различных уровнях. Думаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны и оставить ее в истории. Потому что открытие коммуникаций будет на пользу всем странам региона, придав новую динамику региональному сотрудничеству, создаст новые возможности. Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих других сферах", – объяснил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан выполнил свою задачу.

"Мы освободили территории, выполнили резолюции Совета Безопасности ООН и решения ОБСЕ. Таким образом, сейчас мы должны сосредоточить внимание на будущем", – считает Алиев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .