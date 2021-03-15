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Бойкот фанатов: чемпионат Беларуси по футболу начался с полупустых трибун

15.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Бойкот фанатов: чемпионат Беларуси по футболу начался с полупустых трибун

  • 15.03.2021, 9:48
Бойкот фанатов: чемпионат Беларуси по футболу начался с полупустых трибун

Общее число фанатов, посетивших матчи первого тура в этом году, на 58,5% меньше, чем в прошлом сезоне.

Посещаемость матчей чемпионата Беларуси по футболу упала более чем в два раза. Данные по итогам первого тура ЧБ проанализировали журналисты by.tribuna.com и обнаружили, что общее число фанатов, посетивших матчи первого тура в этом году, на 58,5% меньше, чем в прошлом сезоне.

Если в прошлом году игры 1-го тура в среднем посетили 1309 человек, то в этом — всего 544.

Самый массовый и самый "незамеченный" фанатами матч прошли на одном и том же стадионе — ФК "Минск". Больше всего болельщиков было на матче "Динамо" Минск – "Торпедо-БелАЗ" (993), меньше всего — на игре "Ислочь" – "Славия" (всего 180).

Напомним, перед началом сезона фанаты практически всех клубов высшей лиги заявили, что намерены бойкотировать матчи из-за ситуации в стране. Одними из первых об этом шаге на своей странице в инстаграм объявил саппорт брестского "Динамо". Дальше случился эффект домино: с аналогичными заявлениями вытсупили болельщики "Нёмана", "Слуцка", БАТЭ, "Молодечно", "Витебска", "Минска" и других клубов. Основной причиной было несогласие с происходящим в стране.

"Мы не согласны с тем, что в стране правовой коллапс, что просто нет прав человека, полностью разрушены институты следствия, судов, прокуратуры. И конечно, мы не согласны с тем, что наша страна погружается в экономическую, гуманитарную и политическую пропасть", объяснял Еврорадио причины бойкота один из фанатов минского "Динамо".

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Общее число фанатов, посетивших матчи первого тура в этом году, на 58,5% меньше, чем в прошлом сезоне.
 
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