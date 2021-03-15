Источник материала: Хартия'97

Археологи нашли в Дании уникальный меч бронзового века 15.03.2021, 9:46

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Фото: Odense City Museum

Фотофакт.

Археологи обнаружили уникальный церемониальный меч возрастом около 3000 лет во время раскопок в деревне Хоре на датском острове Фюн, пишет «Новое время» .

Уникальность этого меча заключается в том, что он полностью цел, от бронзового клинка до деревянной рукоятки. Сохранились даже растительные волокна, в которые он был завернут, рассказали археологи.

Местность была раскопана в рамках годичного проекта по обследованию 37-мильного маршрута газопровода Baltic Pipe. Археологи из городского музея Оденсе были на последнем этапе своих раскопок на западе Фюна, когда они обнаружили остатки древнего поселения, в котором 3000 лет назад спрятали меч.

Мечи были отправлены в музеи города Оденсе для очистки и консервации. Из-за разнообразия материалов, которые использовались в его конструкции, меч пришлось разобрать, чтобы обеспечить изучение каждой части предмета. Были взяты образцы для идентификации материалов. Образец растительного волокна будет подвергнут радиоуглеродному датированию, чтобы определить, когда был сделан меч.

Меч весит почти 1,3 кг — большое количество дорогой бронзы, которое нужно было обезопасить в то время. Рукоять была отлита вместе с рукоятью меча и покрыта деревом и рогом для удобного удержания. Металл, вероятно, был импортирован из Центральной Европы, а затем обработан местным кузнецом. Образец бронзового сплава меча будет изучен для определения его точного состава.

Когда консервация и изучение будут завершены, реставраторы соберут меч и выставят его на всеобщее обозрение, вероятно, в музее Odense Møntergården, где есть постоянные экспонаты, посвященные древней истории острова Фюн.



Фото: Odense City Museum

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