Источник материала: Хартия'97

Вот такие «правители» 1 Роман Попков

15.03.2021, 9:43

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фото: Bloomberg

Кто-то из российского руководства все же не выдержал соседства с церетелевскими поделками.

Москву избавят от очередного церетелевского чудовища – «Аллеи правителей», которую воткнули в 2017 году во двор усадьбы Тургеневых-Боткиных. В то время усадьба была под властью т.н. «Военно-исторического общества», и его глава Мединский угорал от этой идеи поставить в ряд металлические головы всех русских тиранов – и царей и генсеков. Ему это казалось концептуальным и очень державным. Но потом усадьба перешла к музейно-выставочному центру Минкульта, и, возможно, кто-то из нового руководства все же не выдержал соседства с церетелевскими поделками. Теперь всех этих Брежневых и Романовых отвезут в Пензу и где-то там поставят. Церетели еще и униженно вынужден приветствовать происходящее с его истуканами.

Эта «Аллея правителей» – полная жесть, конечно. Либералов очень сильно бомбило из-за того, что там есть Сталин, но я был поражен не Сталиным, а Константином Устиновичем Черненко, его бюстом. Зумеры не совсем понимают, что это за трэш. «Не приходя в сознание приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря ЦК КПСС» – это про Черненко.

Есть блистательный видос 1985 года, где глубоко больной Черненко, уже в агонии, голосует в больнице сам за себе на выборах в Верховный Совет СССР. Больничная палата закамуфлирована под избирательный участок. Черненко проголосовал и произнес только одно слово: «Хорошо». А потом секретарь московского горкома КПСС Гришин поздравляет Черненко с победой на выборах, желает крепкого здоровья, а Черненко по бумажке благодарит. Через месяц умирает.

Вот такие «правители». Странно, что на этой аллее не нашлось места слабоумному Ивану V или «царю-младенцу» Ивану VI, почти всю жизнь после свержения просидевшему в одиночной камере. Вполне адекватная компания для Черненко.

Роман Попков, Telegram

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