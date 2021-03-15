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Сергей Тихановский: Завязывание ленточек и угрозы в соцсетях не помогают

15.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сергей Тихановский: Завязывание ленточек и угрозы в соцсетях не помогают

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  • 15.03.2021, 9:20
  • 2,708
Сергей Тихановский: Завязывание ленточек и угрозы в соцсетях не помогают
Сергей Тихановский
Фото: «Наша Ніва»

Политзаключенные ждут, когда мы их освободим.

Telegram-канал «Страна для жизни» опубликовал письмо народного блогера и политзаключенного Сергея Тихановского. В нем он призывает к более решительным действиям:

— Я никогда не интересовался политикой. В Беларуси её никогда не было. Я всегда любил общаться с людьми. Даже за границей. Мне интересно, что для них важно, что ими движет, в чем смысл их жизни. Я постоянно думаю, как сделать жизнь людей лучше, и у меня для этого есть много идей.

Я не знаю, когда окажусь на свободе. Я всегда говорил, что буду сидеть столько, сколько мне позволит белорусский народ. У меня много идей, и я хотел бы их воплотить в жизнь. Но будет ли у меня здоровье, время — не известно. Сначала мне писали, что осталось совсем чуть-чуть. Затем — пару месяцев. Недавно читал прогноз, что режиму остался год. Вариантов нет: будем ждать, пока вы поймете, что завязывание ленточек и угрозы в соцсетях не помогают. А потом уже можно будет подумать о политике.

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