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Сергей Тихановский: Завязывание ленточек и угрозы в соцсетях не помогают
Источник материала: Хартия'97
Сергей Тихановский: Завязывание ленточек и угрозы в соцсетях не помогают
Политзаключенные ждут, когда мы их освободим.
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— Я никогда не интересовался политикой. В Беларуси её никогда не было. Я всегда любил общаться с людьми. Даже за границей. Мне интересно, что для них важно, что ими движет, в чем смысл их жизни. Я постоянно думаю, как сделать жизнь людей лучше, и у меня для этого есть много идей.
Я не знаю, когда окажусь на свободе. Я всегда говорил, что буду сидеть столько, сколько мне позволит белорусский народ. У меня много идей, и я хотел бы их воплотить в жизнь. Но будет ли у меня здоровье, время — не известно. Сначала мне писали, что осталось совсем чуть-чуть. Затем — пару месяцев. Недавно читал прогноз, что режиму остался год. Вариантов нет: будем ждать, пока вы поймете, что завязывание ленточек и угрозы в соцсетях не помогают. А потом уже можно будет подумать о политике.
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Политзаключенные ждут, когда мы их освободим.
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