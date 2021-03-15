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Депутат от партии Тимошенко рассказал о возможной коалиции с партией Зеленского

15.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Депутат от партии Тимошенко рассказал о возможной коалиции с партией Зеленского

  • 15.03.2021, 9:17
Депутат от партии Тимошенко рассказал о возможной коалиции с партией Зеленского
фото: pravda.com.ua

Украинские партии «Слуга народа» и «Батькивщина» могут объединить усилия.

Депутат из украинской партии «Батькивщина» Михаил Волынец рассказал, что переговоры о создании коалиции между его политсилой и «Слугой народа» продолжаются.

В эфире телеканала «Украина 24» он сказал, что переговоры идут еще с прошлого года.

«Переговоры ведутся еще с прошлого года. Юлия Тимошенко информировала нас в третьей декаде декабря о том, что переговоры она ведет с президентом. Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, наиболее достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране. Допускаю, что лидер не все может сейчас доносить до общественности», — отметил нардеп.

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Украинские партии «Слуга народа» и «Батькивщина» могут объединить усилия.
 
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