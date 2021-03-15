Самая сильная за десятилетие: песчаная буря обрушилась на Пекин - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пекин оказался в понедельник в эпицентре сильной песчаной бури, в столице Китая объявлен желтый уровень опасности.

Видимость городе не превышает тысячи метров, на дорогах образовались автомобильные пробки, машины ездят с включенными фарами. Жителей попросили не входить из дома без особой на то необходимости и соблюдать меры предосторожности. Мероприятия, которые планировалось проводить на улицах, отменены.

Кроме этого, фиксируется сильное загрязнение воздуха: уровень вредных частиц PM2,5 достиг 247 микрокграммов на кубометр (по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения допускается до 25 микрограммов), а уровень частиц PM10 достиг 1000 микрограммов на кубометр.

Два аэропорта Пекина из-за сложившейся ситуации отменили около 400 авиарейсов.

Метеорологи прогнозируют, что песчаная буря продлится до утра 16 марта и затронет другие районы Китая. По данным СМИ, буря стала самой сильной за последнее десятилетие.

Песчаные бури - не редкость для Пекина. Они приходят из пустынь автономного района Внутренняя Монголия, где накануне из-за песчаной бури без вести пропало более 80 человек, а также наблюдаются проблемы с подачей электричества.

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