В неприметной куртке и без охраны: новый выход Кейт Миддлтон удивил сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон удивила поклонников: герцогиня в скромном образе была заснята прохожими на церемонии памяти Сары Эверард в Лондоне.

В начале марта жительница Лондона - Сара Эверард пропала без вести. Тело пропавшей обнаружили лишь 12 марта. В убийстве обвинили полицейского Уэйна Казинса, а в графстве Клепхем установили мемориал в память о погибшей. Его посетила сама "фаворитка" Ее Величества.

Миддлтон попала в объективы случайных прохожих в момент возложения цветов: возле памятного мемориала герцогиня появилась в одиночестве - без телохранителей и мужа.

Кейт не смогла остаться в стороне скорбящих и, слившись с толпой, оставила букет нарциссов возле портрета погибшей.

Скрыться от глаз прессы ей помог скромный образ: неприметная парка Barbour цвета хаки и простые джинсы. Без суеты и пафоса. По официальному заявлению дворца, жена старшего внука королевы хотела отдать дань уважения жертве.

"Герцогиня вспомнила, как была простой девушкой и гуляла по вечернему Лондону до своего замужества. Это задело ее за душу и она захотела лично возложить букет цветов", - сказано в заявлении.

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