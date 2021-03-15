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Традиции и обряды на Федота

Приметы на 15 марта

Как привлечь удачу в этот день

Что запрещено делать 15 марта

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 15 марта: как привлечь удачу и что строго запрещено делать в этот день Именинники 15 марта: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Савва, Федот.

Что можно и нельзя делать в этот день, и как при помощи простого ритуала привлечь удачу -в нашем материале.По этому дню раньше предсказывали погоду на ближайшие несколько недель, и день обычно был ветреным. В этот день, согласно преданию, закипают подземные источники и выливаются на землю, что способствует быстрому таянию снега. Считалось, что после Федота Ветроноса начинается настоящее потепление и приходит весна.В народе верили, что на Ветроноса легко подхватить простуду, поэтому в этот день старались не оставлять дом без уважительной причины.Поскольку праздник приходится на дни Великого поста, то и традиции соответствующие. Пища на столе должна быть пресной, шумные застолья не приветствуются, а ссор и конфликтов нужно избегать, как и дурных мыслей и любого негатива.Огородники в этот день сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты, чтобы урожай был богатым.Утром пошел снег - к урожаю зерновых.Метель и снегопады означают, что первая зеленая трава появится еще нескоро.А теплый и южный ветер означает дождливое, но теплое лето, холодный северный ветер - такое и лето будет.Если в семье есть человек, родившийся 15 марта, его угощают кашей на меду, чтобы он оставался верен близким всю жизнь.Если на Федота посеять сельдерей и лук - урожай этих культур будет очень хорошим.По одному из поверий, нужно купить герань с красными цветками и поставить растение на подоконник, тогда вы задобрите домового и сможете так привлечь в дом удачу.Чтобы ее привлечь, необходимо купить цветок за большую стоимость, чем просит продавец. А вот другие растения покупать нельзя.Нельзя много работать, особенно выполнять тяжелые дела по дому.Постарайтесь не смотреть на вечернее небо. Если увидите падающую звезду, это к тяжелой болезни и даже смерти.В этот день дом лучше не покидать дом, чтоб ветер «не надул простуду».Под запретом покупка одежды и штопка носков - так можно зашить свое счастье.Беременным в этот день лучше не обнимать чужих детей, иначе собственный ребенок будет часто болеть.Именинники 15 марта: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Савва, Федот.