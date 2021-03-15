ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост до конца марта: ищите себя в списке!

15.03.2021 10:33 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост до конца марта: ищите себя в списке!
Фото: freepik.com
Гороскоп на март 2021 сулит удачу и везение трем знакам Зодиака, для которых первый месяц весны станет особенным. Звезды говорят, что эти счастливчики смогут поймать удачу за хвост до конца месяца.

Своим прогнозом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.

Лев


Львам сильно повезет в деловой сфере. Ваши бизнес-инициативы в марте будут конструктивны, и иметь хорошую перспективу, удача ждет также в финансовых вопросах. Трудолюбие и профессионализм будут на высоте, вы сможете получить выгодную работу или предложение от партнера. Это время благоприятное для любых финансовых сделок и операций.

Дева


Для Девы также будут складываться удачно бизнес-дела и карьерное продвижение. Это благоприятное время для рекламы, юридических дел, заключения договоров, ведения переговоров, политической и общественной деятельности, а также для объявления помолвки и для любых культурных мероприятий. Могут быть хорошие перспективы для повышения, так что не следует упускать момент. Время благоприятно для покорения новых высот.

Водолей


В марте улучшится финансовое положение Водолеев. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Самая сильная за десятилетие: песчаная буря обрушилась на Пекин - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by