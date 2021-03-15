Культовый универсам «Центральный» распродает товары со скидкой. Проверяем слухи о его закрытии

Источник материала: Onliner

В сети появилась информация о тотальной распродаже товаров в универсаме «Центральный» со скидкой 30%, а также слухи о том, что вскоре на месте магазина откроется очередной «продуктовик» сети «Евроторг». «Центральный» считается культовым с советских времен. Это колоритное место со своим характером и неисчерпаемой популярностью, в его кафетерии встречается белорусская богема и малообеспеченное студенчество, городские сумасшедшие и просто люди, неравнодушные к спиртному. В общем, со сменой владельца столичная жизнь может обеднеть, а эпоха уйти. Onliner проверяет слухи о смене собственника знаменитого универсама.













В пресс-службе сети «Евроторг» от комментариев отказались.

— Пока не можем комментировать эту историю, — сказал Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы.

В самом универсаме «Центральный» опровергли информацию о смене собственника:

— Нет, у меня как у директора такой информации точно нет, — ответила Ирина Степанова, директор ЗАО «Универсам „Центральный“». — У нас сейчас есть некоторые трудности с оплатами, и то постепенно мы все решаем. Но такого, что заходит «Еврооопт», точно никто таких сведений не давал.

— А 30-процентная скидка на все товары в данный момент действует?

— Действует, конечно, но только для того, чтобы быстро освободить деньги, чтобы можно было рассчитаться с поставщиками. Это ни о чем не говорит. Да, заинтересованность в «Центральном» у многих сетей есть, многие ходят, смотрят, вдруг будет какое-то решение по «Центральному»... Но на сегодняшний день никакого решения абсолютно нет, — подытожила директор универсама.



























