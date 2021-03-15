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Билли Айлиш, диджей из Казахстана и песня о протестах. Названы победители «Грэмми»

15.03.2021 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лос-Анджелесе прошла 63-я церемония вручения премии «Грэмми». Награды в ключевых номинациях в этом году взяли женщины. В их числе — Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Певица Бейонсе получила четыре премии и установила рекорд среди женщин по числу выигранных «Грэмми» за все время.


Билли Айлиш. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Национальная академия искусства и науки звукозаписи вручила ежегодную музыкальную премию «Грэмми». Одним из триумфаторов вечера стала Билли Айлиш: в номинации «Запись года» она победила с песней Everything I Wanted, ей же достался приз за лучшую песню к фильму — саундтрек к ленте о Джеймсе Бонде «Не время умирать», премьера которой запланирована на осень 2021 года.

В номинации «Альбом года» с пластинкой Folklore победила Тейлор Свифт. Она стала первой женщиной в истории, чьи релизы три раза подряд признавались альбомами года на «Грэмми».

«Песней года» посчитали композицию I Canʼt Breathe («Я не могу дышать») рэп-исполнительницы H.E.R — она посвящена памяти погибшего афроамериканца Джорджа Флойда и отсылает к серии протестных акций против расизма в США.

Лучшим новым артистом признана Megan Thee Stallion. Певица Бейонсе, лидировавшая по числу номинаций, получила премии за «Лучшее R&B-исполнение» (Black Parade) и «Лучшее видео» (Brown Skin Girl). Ее дуэт с Megan Thee Stallion — Savage стал лучшим в номинациях «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-исполнение». За свою карьеру Бейонсе получила уже 28 «Грэмми» — и это рекорд среди женщин за всю историю премии.

Вот как распределились другие призы в четырех ключевых номинациях:

Поп

  • Лучшее поп-исполнение — Гарри Стайлз, Watermelon Sugar
  • Лучший поп-дуэт — Леди Гага и Ариана Гранде, Rain On Me
  • Лучший поп-альбом — Дуа Липа, Future Nostalgia

Рок

  • Лучшее рок-исполнение — Фиона Эпл, Shameika
  • Лучшая рок-песня — Бриттани Ховард, Stay High
  • Лучший рок-альбом — The Strokes, The New Abnormal
  • Лучший альтернативный альбом — Фиона Эпл, Fetch The Bolt Cutters
  • Лучшее метал-исполнение — Body Count, Bum-Rush

Рэп

  • Лучший рэп-альбом — Nas, Kingʼs Disease
  • Лучшая рэп-песня — Megan Thee Stallion и Бейонсе, Savage
  • Лучшее рэп-исполнение — Megan Thee Stallion и Бейонсе, Savage

Электронная музыка

  • Лучшая танцевальная запись — Kaytranada «10%»
  • Лучший танцевальный альбом — Kaytranada, Bubba

Рэпер Канье Уэст получил граммофон в номинации «Лучший современный христианский музыкальный альбом» за пластинку Jesus Is King. Автором лучшего оригинального саундтрека признали Хильдур Гуднадоттир (фильм «Джокер»), лучшим саундтреком-компиляцией назван «Кролик Джоджо». Продюсер Imanbek из Казахстана получил «Грэмми» в категории «Лучший ремикс»: его наградили за ремикс на трек Saint Jhn — Roses. Так, он стал первым в истории музыкантом из Казахстана, удостоенным такой премии.

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В Лос-Анджелесе прошла 63-я церемония вручения премии «Грэмми». Награды в ключевых номинациях в этом году взяли женщины. В их числе - Билли Айлиш и Тейлор Свифт....
 
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