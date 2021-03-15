|
Билли Айлиш, диджей из Казахстана и песня о протестах. Названы победители «Грэмми»
Источник материала: Tut.by
В Лос-Анджелесе прошла 63-я церемония вручения премии «Грэмми». Награды в ключевых номинациях в этом году взяли женщины. В их числе — Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Певица Бейонсе получила четыре премии и установила рекорд среди женщин по числу выигранных «Грэмми» за все время.
Национальная академия искусства и науки звукозаписи вручила ежегодную музыкальную премию «Грэмми». Одним из триумфаторов вечера стала Билли Айлиш: в номинации «Запись года» она победила с песней Everything I Wanted, ей же достался приз за лучшую песню к фильму — саундтрек к ленте о Джеймсе Бонде
В номинации «Альбом года» с пластинкой Folklore победила Тейлор Свифт. Она стала первой женщиной в истории, чьи релизы три раза подряд признавались альбомами года на «Грэмми».
«Песней года» посчитали композицию I Canʼt Breathe («Я не могу дышать») рэп-исполнительницы H.E.R — она посвящена памяти погибшего афроамериканца Джорджа Флойда и отсылает к серии протестных акций против расизма в США.
Лучшим новым артистом признана Megan Thee Stallion. Певица Бейонсе, лидировавшая по числу номинаций, получила премии за «Лучшее R&B-исполнение» (Black Parade) и «Лучшее видео» (Brown Skin Girl). Ее дуэт с Megan Thee Stallion — Savage стал лучшим в номинациях «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-исполнение». За свою карьеру Бейонсе получила уже 28 «Грэмми» — и это рекорд среди женщин за всю историю премии.
Вот как распределились другие призы в четырех ключевых номинациях:
Поп
Рок
Рэп
Электронная музыка
Рэпер Канье Уэст получил граммофон в номинации «Лучший современный христианский музыкальный альбом» за пластинку Jesus Is King. Автором лучшего оригинального саундтрека признали Хильдур Гуднадоттир (фильм
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лос-Анджелесе прошла 63-я церемония вручения премии «Грэмми». Награды в ключевых номинациях в этом году взяли женщины. В их числе - Билли Айлиш и Тейлор Свифт....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)