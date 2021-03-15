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Жуткая авария на трассе М1: грузовик и микроавтобус сгорели после столкновения, водители погибли
Источник материала: Tut.by
Читатели сообщили AUTO.TUT.BY о серьезной аварии, которая произошла утром 15 марта на трассе М1.
По информации очевидцев, на 465-м километре трассы столкнулись грузовик и микроавтобус. От удара оба транспортных средства загорелись.
В пресс-службе МВД
В результате происшествия оба водителя погибли на месте.
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По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.
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