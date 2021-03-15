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Жуткая авария на трассе М1: грузовик и микроавтобус сгорели после столкновения, водители погибли

15.03.2021 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили AUTO.TUT.BY о серьезной аварии, которая произошла утром 15 марта на трассе М1.


Фото читателя TUT.BY

По информации очевидцев, на 465-м километре трассы столкнулись грузовик и микроавтобус. От удара оба транспортных средства загорелись.

В пресс-службе МВД рассказали, что около 07.00 27-летний водитель Mercedes Sprinter двигался в направлении столицы, уснул за рулем и выехал на встречку, где врезался в Mercedes Atego, которым управлял 44-летний мужчина.

В результате происшествия оба водителя погибли на месте.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем.
 
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