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Егор Шарангович забросил пятую шайбу в сезоне
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче против «Айлендерс» (2:3 ПБ) свою пятую шайбу в сезоне.
Шарангович забросил в конце второго периода, сделав счет 2:2. Исход матча в итоге решался в серии буллитов. Лучше с ней справились игроки «Айлендерс».
Белорусский форвард провел на льду 19 минут и 49 секунд (личный рекорд), забросил шайбу, сделал три броска, совершил один силовой прием и заблокировал один бросок.
Всего за 23 матча Егор Шарангович набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3».
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Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче против «Айлендерс» (2:3 ПБ) свою пятую шайбу в сезоне.
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