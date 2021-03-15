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Егор Шарангович забросил пятую шайбу в сезоне

15.03.2021 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче против «Айлендерс» (2:3 ПБ) свою пятую шайбу в сезоне.


Фото из инстаграма Егора Шаранговича

Шарангович забросил в конце второго периода, сделав счет 2:2. Исход матча в итоге решался в серии буллитов. Лучше с ней справились игроки «Айлендерс».

Белорусский форвард провел на льду 19 минут и 49 секунд (личный рекорд), забросил шайбу, сделал три броска, совершил один силовой прием и заблокировал один бросок.

Всего за 23 матча Егор Шарангович набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3».

 
 
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Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче против «Айлендерс» (2:3 ПБ) свою пятую шайбу в сезоне.
 
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