Егор Шарангович забросил пятую шайбу в сезоне

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович забросил в матче против «Айлендерс» (2:3 ПБ) свою пятую шайбу в сезоне.



Фото из инстаграма Егора Шаранговича

Шарангович забросил в конце второго периода, сделав счет 2:2. Исход матча в итоге решался в серии буллитов. Лучше с ней справились игроки «Айлендерс».

Белорусский форвард провел на льду 19 минут и 49 секунд (личный рекорд), забросил шайбу, сделал три броска, совершил один силовой прием и заблокировал один бросок.

Всего за 23 матча Егор Шарангович набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+3».