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В Копыльском районе Renault попал под MAЗ: один человек погиб, двое пострадали

15.03.2021 10:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла утром 13 марта в Копыльском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Предварительно установлено, что на 120-м километре трассы Осиповичи — Барановичи 70-летний водитель Renault, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил МАЗ с прицепом.


В результате ДТП 55-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель и 39-летний пассажир с различными ранениями госпитализированы.

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Авария произошла на 120-м километре трассы Осиповичи - Барановичи.
 
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