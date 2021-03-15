В Копыльском районе Renault попал под MAЗ: один человек погиб, двое пострадали

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла утром 13 марта в Копыльском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Предварительно установлено, что на 120-м километре трассы Осиповичи — Барановичи 70-летний водитель Renault, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил МАЗ с прицепом.





В результате ДТП 55-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель и 39-летний пассажир с различными ранениями госпитализированы.

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