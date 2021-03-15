В России заставят предустанавливать на смартфоны отечественный поисковик

Источник материала: Tut.by

В России производители гаджетов с 1 июля должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик. Какой именно — правительство определит позднее, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры.



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«С 1 июля 2021 года пользователям будет обеспечена возможность использования российской поисковой системы по умолчанию. Порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства», — сказали в Минцифры.

Категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (смартфоны, Smart TV, компьютеры и ноутбуки), указаны в соответствующем постановлении правительства, изменять или дополнять существующие категории не планируется, уточнили в министерстве.

«Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», — добавили в Минцифры.

В январе 2021 года правительство РФ утвердило перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года. Например, для планшетов и смартфонов с Android и iOS должны предустанавливаться в том числе «Яндекс.Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги» и другие.