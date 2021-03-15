Названа дата полета белоруса Олега Новицкого в космос

Источник материала: Tut.by

Стало известно, когда белорус Олег Новицкий в третий раз полетит в космос. Дата названа на сайте «Роскосмоса».



Изображение: novitskiy_iss / instagram.com

Напомним, что Олег Новицкий родился в городе Червене в Минской области, но сейчас является российским космонавтом.

Ранее белорус был назначен командиром корабля «Союз МС-18» и командиром МКС-65. Как сообщает «Роскосмос», пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18» и экипажем новой 65-й длительной экспедиции на борту запланирован на 9 апреля 2021 года с космодрома Байконур.

Корабль должен состыковаться с российским сегментом Международной космической станции по «сверхкороткой» (двухвитковой) схеме.

В состав основного экипажа входят космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, их дублеры — космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» в данный момент проводят регламентные работы по подготовке экипажа и корабля к запуску и стыковке.