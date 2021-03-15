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Названа дата полета белоруса Олега Новицкого в космос
Источник материала: Tut.by
Стало известно, когда белорус Олег Новицкий в третий раз полетит в космос. Дата
Напомним, что Олег Новицкий родился в городе Червене в Минской области, но сейчас является российским космонавтом.
Ранее белорус был
Корабль должен состыковаться с российским сегментом Международной космической станции по «сверхкороткой» (двухвитковой) схеме.
В состав основного экипажа входят космонавты «Роскосмоса» Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, их дублеры — космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и астронавт NASA Энн МакКлейн.
Специалисты госкорпорации «Роскосмос» в данный момент проводят регламентные работы по подготовке экипажа и корабля к запуску и стыковке.
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Олег Новицкий родился в городе Червене в Минской области, но сейчас является российским космонавтом.
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