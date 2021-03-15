Как российский импорт выдавливает с рынка белорусские товары

Источник материала: Салiдарнасць

В десятку важнейших товаров, которые в прошлом году импортировали из России белорусские предприятия, вошли телевизоры и мучные кондитерские изделия.

Это – два из многих потребительских сегментов, где российские компании потеснили за последние годы отечественных производителей.

Объем импорта хлеба и мучных кондитерских изделий, например, составил в 2020 году почти 98 млн долларов и вырос к 2019 году на 5,8%. Телевизоров, мониторов и проекторов было импортировано на 0,3% меньше к 2019 году, но объем все равно остается внушительным – около 99 млн долларов.

По обоим направлениям в Беларуси есть собственная промышленность — хлебокомбинаты, «Слодыч», «Витьба», «Горизонт», «Витязь».

На 10% увеличились поставки веществ поверхностно-активных, моющих и чистящих средств. В прошлом году из России на белорусский рынок их было завезено на сумму 88,5 млн долларов. В самой Беларуси эта продукция производится фабриками «Сонца», «Бархим» и небольшими компаниями. На 9,6% выросли поставки предметов гигиены для женщин и детей (объем импорта свыше 83 млн долларов). Их производят в Беларуси несколько частных компаний.

Последние две позиции входят в двадцатку важнейших импортных товаров из России.

«Завтра твоей страны» изучило, по каким потребительским направлениям российские производители и продавцы за последние пять лет наиболее заметно нарастили поставки, усиливая конкуренцию и создавая проблемы местным производителям.

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