Станюта предпочла совесть эфирам на госТВ: история непокорной белоруски

Источник материала: Салiдарнасць

Мелитина Станюта – одна из тех, кто давно и последовательно выступает против беззакония и насилия, что видит на Родине. Свою позицию гимнастка выразила еще до выборов и до сих пор ее придерживается, заслужив народное уважение. Трибуна вспоминает всю уже скоро девятимесячную историю непокорной белоруски.

Объяснила реалии выборов еще в июне после задержания Бабарико

Пожалуй, окончательно стал понятен настрой власти на выборы-2020 18 июня – в тот день были отправлены за решетку один из фаворитов гонки Виктор Бабарико и его сын (а также глава штаба) Эдуард (обвинение, хотя уже даже начался суд, до сих пор сильно напоминает перечисление обычных деталей предпринимательской деятельности). Вечером того летнего дня неравнодушные к судьбе своей страны белорусы собрались в центре Минска в растянувшуюся на километры цепь солидарности.

Станюта тогда рассказала о событиях в своем Instagram, причем на английском – чтобы донести информацию за пределы страны. Гимнастка написала не только об аресте Бабарико, но и о других уже имевшихся к тому моменту репрессиях, а также в целом о том, как тысячи людей пошли отдавать свои подписи за независимых кандидатов вместо «авторитарного Лукашенко».

Возмутилась июльским задержанием очереди в магазин – и потеряла программу на госТВ

Считанные дни спустя произошел новый возмутительный эпизод – силовой разгон очереди в магазин белорусской одежды symbal.by, который вынужден был закрываться из-за пресса системы после выпуска маек «Психо3%». Станюта, которая когда-то участвовала в рекламе магазина, не смогла смолчать. «В демократических странах, если гражданин не нарушает закон – он под охраной! А что это было?! Стоишь в очереди в магазин – сидишь в автозаке! Где делся закон, который нас охраняет?!», – написала девушка.

Это высказывание сильно не понравилось начальникам на госТВ, где Станюта по понедельникам появлялась на экране с уроками гимнастики, – там заявили, что девушка «нарушила корпоративные правила», и не пустили в эфир уже отснятый выпуск. После такого Мелитина уволилась, потеряв целых 400 рублей в месяц – совесть оказалась дороже.

К слову, видеоуроки Станюты исчезли не совсем – рубрика переехала на tut.by , где гимнастка показывала упражнения в том числе в компании баскетболистки Елены Левченко и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольги Хижинковой.

Рассказала миру о насилии в Беларуси уже 10 августа и выступила за честные выборы

На выборах Станюта успела проголосовать за Светлану Тихановскую, к которой приходила на предвыборный митинг на площади Бангалор, но жуткие события после закрытия участков наблюдала уже из-за пределов Беларуси. И пока даже многие будущие народные герои не реагировали публично на насилие силовиков – не забываем, что в стране в те дни было очень плохо с доступом в интернет, – Мелитина, увидев многочисленные его примеры на видео, уже 10 августа написала: «Тысячи безопасных людей вышли на улицы за справедливостью. Против них ОМОН применял силу, дубинки, резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Крови много». Кроме того, Станюта размещала очень много фото и видео в сторис. «Как можно сидеть молча, когда силовики издеваются над людьми, которые вышли на мирные акции? У меня был доступ в интернет, поэтому я использовала по максимуму свою международную аудиторию в инстаграме, чтобы показать, что на самом деле происходит», – впоследствии поясняла гимнастка.

Когда позже стало известно о погибших, а вконец избитые люди начали выходить с Окрестина, Станюта высказалась еще ярче: «Врагу не пожелаешь понимать, что в твоей стране есть люди, способные убивать, калечить, издеваться, зарплаты и премии которым платят из налогов. Слышать, как за стеной кричат от боли люди. И знать, что для кого-то все еще «все хорошо и все круто».

Подписание Станютой возникшего в спортивной среде письма за честные выборы и против насилия при такой позиции казалось само собой разумеющимся – Мелитина не разочаровала.

Призвала военных защитить народ

Поддержала девушка своей подписью и другое послание, которое к 16 августа записали представители творческой интеллигенции. В сильном видео они не только потребовали уголовных дел за насилие над протестовавшими и случайными прохожими, но и напрямую обратились к белорусской армии, призвав военных «оправдать честь и защитить свой народ». К сожалению, не помогло.

Поддержала продолжателей дела своей прабабушки, не согласившихся развлекать режим

Многие из участников видео выше – многолетние актеры Купаловского театра, которые после выборов массово выступили на стороне народа. Минкульт быстро убрал с должности директора Павла Латушко, а вслед за ним уволились еще 58 актеров и работников, не видевших возможности думать о спектаклях, особенно комедийных, в такое время склонившись перед режимом. И для Мелитины это явно была особая новость – ведь ее прабабушка Стефания Станюта была настоящей легендой Купаловского, выходив на его сцену невероятное количество раз с 1932 года до самой смерти в 2000-м.

Правнучка поддержала продолжателей дела великой родственницы – в специальной футболке записала стихотворение самого Янки Купалы «Годзе».

Поучаствовала Станюта и в поздравлении театра со 100-летием, выпавшем на тяжелое время. «Наверное, ни одна труппа так свободно не справляла свой юбилей. Мое сердце восхищенного зрителя, как и сердца миллионов белорусов, с вами – и во время спектаклей, и сейчас, в минуты испытаний, и навсегда», – сказала девушка.

Митинговала с БЧБ-флагом даже в России (после этого получила угрозы)

Конечно, видели Станюту и на митингах. Причем выражение гражданской позиции вживую не зависело от местоположения Мелитины. Например, 6 сентября гимнастка вышла с БЧБ-флагом к белорусскому посольству в Москве.





После этого жеста на чужой территории Станюта получила анонимные угрозы – один из скринов с советом «беречь ножки и ##### [лицо]» она выложила в своем Instagram. Благо что слова остались пустыми.

Получила респект от Михалка – он считает «гордостью и элитой»

В октябре один из самых известных музыкантов Беларуси, лидер давным-давно протестных «Ляписа» и BRUTTO Сергей Михалок жестко прошелся по событиям в Беларуси и некоторым ее жителям. В частности, досталось молчащим спортсменам – хоккеистам, например, которых музыкант назвал «получающими деньги ни за ### [что] хихиистами», неспособными собрать зрителей в ледовых дворцах. Досталось и начальникам от спорта – Михалок заявил, что на руководящие посты там ставят «каких-то ######### [идиотов] с барсетками», которые к тому же давят на спортсменов.

Музыкант пришел к выводу, что управлять спортом должны сами честные атлеты – среди кандидатов упомянул как раз Станюту, выразив ей и другим свободным спортсменам респект. «Разгоняют людей, которые ради страны тренируются годами, берут рекордные высоты, представляют нашу страну. Да вообще это гордость, это элита. Посмотрите, какая красавица Саша Романовская, фристайлистка, [Виталий] Гурков, Мелитина Станюта. Они должны вами [нынешними спортуправленцами] командовать», – резюмировал Михалок.

Говорила о «сутках» Левченко, гибели Бондаренко и колонии за журналистский стрим

Время шло, а в Беларуси все продолжали происходить ужасающие события. Станюта не молчала и о них – так, при аресте Левченко записала видео со словами: «Вся Беларусь с тобой. Я знаю, что ты все выдержишь. Мы тебя очень ждем».

При новости о гибели Романа Бондаренко гимнастке было особенно тяжело.

А когда несколько недель назад журналисткам «Белсата» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой присудили по два года в колонии из-за ведения стрима с акции памяти Бондаренко, Станюта донесла подписчикам, что, по сути, девушек «закрыли» за честное выполнение своей работы.

Пережив и распространив множество новостей о приговорах подобного толка, Станюта признавалась, что даже чувствует стыд перед попавшими за решетку настоящими белорусами за то, что сама она находится на свободе, не испытывая проблем с наличием еды и матраса.

Запустила БЧБ-челлендж – Левченко и Хижинкова поддержали

В конце января все громче стали заявления, что бело-красно-белый флаг вот-вот признают экстремистским. Незадолго до этого Станюта выложила видео, как во всем красном на белом снегу показывает гимнастические движения.

После прочтения новостей и реакции одной из подписчиц на ролик, ставший для нее примером выбора цвета одежды, у Станюты родилась идея флэшмоба. «А что если выкладывать в сеть себя или друзей в красном посреди снега? Может, они возьмут и запретят тогда инстаграм ? Или носить красный в снежную погоду?», – написала гимнастка, назвав свою инициативу #бчбчеллендж.

Достаточно простая в исполнении идея собрала хороший отклик – по хэштегу сейчас находится более 1000 постов. Среди прочих присоединились к акции и Левченко и Хижинкова. Правда, обе обошлись без снега, зато напомнили, что белый и красный – традиционные белорусские цвета.

Не признает достижения белорусских спортсменов победами Лукашенко

Как известно, недавно ушедший с должности главы НОК политик очень любит подчеркивать некую свою роль в достижениях белорусских спортсменов: кому-то он будто бы раскладывал гонки, кого-то якобы кормил в детстве, а нередко в словах о спортсооружениях сквозит «я создал», хотя перераспределить налоги белорусов на возведение чего бы то ни было – дело нехитрое. Однако Станюта в одном из интервью провела четкую грань принадлежности высоких результатов.

«Лукашенко часто заявлял, что Беларусь – спортивная страна, участвовал в турнирах, считал себя спортивным экспертом. Но я уверена, что победы наших спортсменов – это не личные победы Лукашенко. Это победы команд, которые тренируют спортсменов – тренеров, ассистентов, массажистов, врачей. Они должны гордиться каждой победой. Но не он», – хлестко сказала гимнастка.

Назвала разочарованием года знакомых, поддерживающих режим

Не все из знакомых Станюты поддерживают народ Беларуси. Взять хотя бы ее многолетних тренеров и коллег по художественной гимнастике – многие из них сходу подписали провластное письмо. Среди них и многолетняя лидер тренерского цеха Ирина Лепарская, и бравшая с Мелитиной три серебра ЧМ в командном первенстве ныне член исполкома НОК Любовь Черкашина, ярко отказавшаяся от комментариев по поводу санкций МОК.

Неизвестно, кого именно имела в виду Станюта, но на вопрос о ее разочаровании года она однозначно ответила, что им стала поддержка режима со стороны «людей, с которыми провела очень много лет своей жизни». Ну а на просьбу придумать новую кричалку для протестов гимнастка вынесла вердикт: «Ябатька – не беларус!».

Станюта точно верит в собственный посыл. «Мне кажется, мы доказали, что мы не народец и не овцы. Даже если не прямо сейчас – все поменяется. Ветер перемен чувствуют все», – заявила она еще на первой послевыборной неделе.