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Жуткая авария под Крупками: водители погибли в горящих «Мерседесах»
Источник материала: Навiны
Смертельная авария произошла сегодня рано утром на главной трассе страны.
По предварительной информации ГАИ, примерно в семь часов утра на 465-м километре магистрали Брест — Минск — граница РФ 27-летний витеблянин на микроавтобусе «Мерседес Спринтер» уснул за рулем, вылетел на встречку и протаранил фургон «Мерседес Атего», за рулем которого находился 44-летний житель Старых Дорог.
Из-за столкновения оба «Мерседеса» загорелись, а водители погибли.
Ранее сообщалось, что сегодня сотрудники Госавтоинспекции
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Смертельная авария произошла сегодня рано утром на главной трассе страны.
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