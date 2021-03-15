﻿ Жуткая авария под Крупками: водители погибли в горящих «Мерседесах». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жуткая авария под Крупками: водители погибли в горящих «Мерседесах»

15.03.2021 10:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Смертельная авария произошла сегодня рано утром на главной трассе страны.

Жуткая авария под Крупками: водители погибли в горящих «Мерседесах»

По предварительной информации ГАИ, примерно в семь часов утра на 465-м километре магистрали БрестМинск — граница РФ 27-летний витеблянин на микроавтобусе «Мерседес Спринтер» уснул за рулем, вылетел на встречку и протаранил фургон «Мерседес Атего», за рулем которого находился 44-летний житель Старых Дорог.

Из-за столкновения оба «Мерседеса» загорелись, а водители погибли.

Ранее сообщалось, что сегодня сотрудники Госавтоинспекции проведут ряд спецмероприятий, а также установят ловушки на любителей быстрой езды.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария произошла сегодня рано утром на главной трассе страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США вручили "Грэмми". Песня года - "I Can't Breathe" о Джордже Флойде и протестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by