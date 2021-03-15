B Лиде двух братьев подозревают в избиении милиционеров «из мести за выполнение ими служебной деятельности»

Фото с сайта lidanews.by

Молодые люди подозреваются в том, что в один из дней февраля, поздно вечером, в фойе общежития по ул. Качана в Лиде из мести за выполнение служебной деятельности набросились с кулаками на двух сотрудников Лидского РОВД,lidanews.by.