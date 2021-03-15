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B Лиде двух братьев подозревают в избиении милиционеров «из мести за выполнение ими служебной деятельности»
Источник материала: Партизан
Лидским РОСК возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» в отношении двух лидчан, родных братьев, 28 и 29 лет от роду.
Фото с сайта lidanews.by
Молодые люди подозреваются в том, что в один из дней февраля, поздно вечером, в фойе общежития по ул. Качана в Лиде из мести за выполнение служебной деятельности набросились с кулаками на двух сотрудников Лидского РОВД,
Старший из братьев работает водителем-экспедитором, младший – неработающий. Они задержаны.
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B Лиде двух братьев подозревают в избиении милиционеров «из мести за выполнение ими служебной деятельности»
Лидским РОСК возбуждено уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника...
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