На выходных у Беларусі сілавікі затрымалі як мінімум 17 чалавек

Источник материала: Свабода

Дакладна вядома пра затрыманьне 10 жанчын і 7 мужчын за 13-14 сакавіка. У суботу групавыя затрыманьні адбыліся на вуліцы Мірашнічэнкі і ля будынку адміністрацыі Цэнтральнага раёну ў Менску, а ў нядзелю — ля Музэю валуноў у сталічным мікрараёне Уручча на сьвяткаваньні Масьленіцы, паведамляе «Вясна».

Затрыманыя ва Ўруччы:

У суботу затрымалі мастачку Лізавету Ганчарову, вядомую ілюстрацыямі ў нацыянальным стылі, і яе бацьку. Затрымалі й магілёўскага актывіста «Таварыства беларускай мовы» Сяргея Дымкова — паводле папярэдняй інфармацыі, за бел-чырвона-белы сьцяг на бальконе. У яго кватэры правялі ператрус.

Вядомага фатографа зь мястэчка Крэва Сяргея Гапона выклікалі ў міліцыю для дачы «пісьмовых тлумачэньняў» паводле артыкулу 24.23.

