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Грузовик и микроавтобус сгорели после ДТП на М1, водители погибли – видео

15.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Смертельная авария произошла в понедельник на автодороге М-1/Е-30 Брест – Минск - граница Российской Федерации.

ДТП случилось около 7:00 на 465-м километре трассы – столкнулись микроавтобус Mercedes Sptinter и грузовик Mercedes Atego.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что 27-летний водитель микроавтобуса уснул за рулем. В результате Mercedes Sptinter вылетел на встречку, где врезался в Mercedes Atego.

В результате аварии иномарки загорелись. Оба водителя – 27-летний житель Витебска и 44-летний житель Старых Дорог - погибли.

На месте инцидента работают сотрудники ГАИ и МЧС, следователи и эксперты.

В МВД напомнили, что водителям не следует садиться за руль в утомленном состоянии. В случае, если водитель начинает засыпать во время движения, ему рекомендуется отдохнуть на специально оборудованных для этого площадках.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По предварительным данным, водитель Mercedes Sptinter уснул за рулем, из-за чего микроавтобус выскочил на встречку.
 
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