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Экс-солистка "ВИА Гры" ждет ребенка от Меладзе

15.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Альбина Джанабаева беременна: экс-участница группы "ВИА Гра" ждет ребенка от своего мужа Валерия Меладзе.

Джанабаева и Меладзе уже растят двоих детей - сыновей Константина и Луку. Напомним, что свадьба знаменитостей состоялась в 2014 году. Экс-солистка самой сексуальной группы не раз заявляла, что мечтает родить наследницу. И, возможно, эта мечта может воплотиться в реальность.

Альбина Джанабаева в третий раз станет мамой: радостной вестью жена Меладзе поделилась с подписчиками в Instagram.

Джанабаева опубликовала кадр в шикарном платье с округлившимся животом. И, судя по всему, звезда находится на последних сроках беременности.

Пользователи социальных сетей буквально взорвались радостными комментариями, поздравляя будущих родителей и желая здоровья малышу. Напомним, что до этого в беременности заподозрили жену другого Меладзе - Веру Брежневу.

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Трогательная публикация в Instagram приятно удивила всех поклонников звездной пары и спровоцировала ажиотаж в сети.
 
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