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Экс-солистка "ВИА Гры" ждет ребенка от Меладзе
15.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Альбина Джанабаева беременна: экс-участница группы "ВИА Гра" ждет ребенка от своего мужа Валерия Меладзе.
Джанабаева и Меладзе уже растят двоих детей - сыновей Константина и Луку. Напомним, что свадьба знаменитостей состоялась в 2014 году. Экс-солистка самой сексуальной группы не раз заявляла, что мечтает родить наследницу. И, возможно, эта мечта может воплотиться в реальность.
Альбина Джанабаева в третий раз станет мамой: радостной вестью жена Меладзе поделилась с подписчиками в Instagram.
Джанабаева опубликовала кадр в шикарном платье с округлившимся животом. И, судя по всему, звезда находится на последних сроках беременности.
Пользователи социальных сетей буквально взорвались радостными комментариями, поздравляя будущих родителей и желая здоровья малышу. Напомним, что до этого в беременности
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Трогательная публикация в Instagram приятно удивила всех поклонников звездной пары и спровоцировала ажиотаж в сети.
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