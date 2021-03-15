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«Неприкосновенный запас». Как Лукашенко признал, что существует внебюджетный «президентский фонд»
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
В ответах Лукашенко на вопросы журналистов после участия в «Минской лыжне» 13 марта есть интересный сюжет, на который не все обратили внимание. Лукашенко сказал, что имеет «неприкосновенный запас» денег, который аккумулируется годами, на экстренный случай.
«Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию – врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги».
Это старая история. С самого начала своей деятельности Лукашенко создал непредусмотренный никаким законодательством специальный президентский фонд, которым лично распоряжается, это дало журналистам основание писать о существовании в Беларуси двух бюджетов: государственного и президентского. За все годы его существования не было не только никакого отчета об использовании этих денег, но даже сумма их никогда не публиковалась. Как нет и никакого независимого от главы государства контроля за расходами этих средств.
Из каких источников формировался этот фонд, неизвестно. Независимые СМИ высказывали предположение, что деньги туда идут, прежде всего, от масштабной коммерческой деятельности Управления делами президента. По оценкам некоторых экспертов, объем президентского фонда в определенные периоды равнялся госбюджету.
Несколько раз Лукашенко был вынужден под напором критики и неприятных вопросов журналистов публично признаться в существовании теневого бюджета.
«- Говорят, что у вас самого имеются какие-то не учтенные миллионы?
- Привычный накат: у Лукашенко есть внебюджетные деньги. Да, есть. Но они не мои личные и в иностранных банках не отлеживаются. Деньги лежат на счетах в белорусских банках и работают на страну.
- Почему же вы не перечислите их в бюджет?
- Чтобы там разбазарили? Эта валюта - резерв. Мало ли что завтра случится...». (Имя, 1997, 6 ноября).
«Есть у президента небольшой резерв - на черный день, я его не отдам! А черный день - это безопасность нашего государства». (Наша свобода, 2001, 12 января).
Время от времени Лукашенко выделял деньги из своего фонда на какие-то общественные нужды, и этим хвастался. Вот теперь он говорит, что поддержал медицину.
После президентских выборов 2001 года Лукашенко отблагодарил руководителей вертикали за полученные результаты тем, что выделил каждому из них по «Мерседесу», а в ответ на критику оппозиции и независимых СМИ ответил так:
«Ну, я что, из бюджета эти деньги взял? Да ни копейки из бюджета не взял. Где взял - это мое дело. Я законно их взял. Я ни у кого не отнял, не украл и себе не взял. Так и по спортивным сооружениям. Дожили до того, что президент, чтобы слово кто-то плохого не сказал, должен где-то выкручиваться и искать эти средства. Так что, я себе это делаю? И все считают: ах, сколько денег!». (Советская Белоруссия. 2002, 24 апреля).
Последний раз упоминание об этом фонде появилось во время президентских выборов 2006 года. Тогда один из кандидатов в президенты Александр Козулин обвинил главу государства в присвоении средств от продажи оружия и задал вопрос: «Где деньги, Саша?».
Тот факт, что деньги от торговли оружием идут не в государственную казну, в свое время признал министр финансов Беларуси Николай Корбут, отвечая в парламенте на вопросы депутатов. В итоге Лукашенко был вынужден оправдываться. Выступая с заключительным словом на третьем Всебелорусском народном собрании, он сообщил, что, во-первых, доходы от продажи оружия не такие большие, как об этом говорят оппозиция и СМИ, речь идет о миллионах, а не о миллиардах долларов. Во-вторых, он эти деньги направил на модернизацию вооружения для белорусской армии, а также для поддержки банковской системы, строительства социальных объектов.
Поскольку проверить эти утверждения невозможно, то верить или не верить словам Лукашенко - дело личного выбора.
И вот теперь Лукашенко фактическая признал, что внебюджетный президентский фонд по-прежнему существует. Он, как и прежде, считает, что в этом нет никакой коррупционной составляющей. Лукашенко уверен, что имеет права распоряжаться упомянутыми ресурсами, заработанными с использованием структур государства, как захочет, и не кому не давая отчета. А выделение оттуда денег на нужды общества (в данном случае на поддержку медицины) рассматривает как проявление своего благородства и гуманитарной помощи.
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Из каких источников формировался этот президентский фонд - неизвестно.
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