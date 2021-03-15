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Фото: president.gov.by

«Деньги, которые я использую, ну вот в пандемию – врачам надо доплатить, срочно лекарства купить и прочее. В бюджете не запланированы эти деньги».

«Есть у президента небольшой резерв - на черный день, я его не отдам! А черный день - это безопасность нашего государства». (Наша свобода, 2001, 12 января).

«Ну, я что, из бюджета эти деньги взял? Да ни копейки из бюджета не взял. Где взял - это мое дело. Я законно их взял. Я ни у кого не отнял, не украл и себе не взял. Так и по спортивным сооружениям. Дожили до того, что президент, чтобы слово кто-то плохого не сказал, должен где-то выкручиваться и искать эти средства. Так что, я себе это делаю? И все считают: ах, сколько денег!». (Советская Белоруссия. 2002, 24 апреля).

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Неприкосновенный запас». Как Лукашенко признал, что существует внебюджетный «президентский фонд» Из каких источников формировался этот президентский фонд - неизвестно.