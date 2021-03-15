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Доллар открыл торги 15 марта падением до минимума за 24 дня
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Доллар и евро подешевели до минимума за много недель
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара опустился всего на 0,0005 BYN до 2,5928 BYN/USD. Это минимальная стоимость доллара за последние 24 дня. С начала марта доллар подешевел на 0,0129 BYN.
Курс евро снизился на 0,0004 BYN до 3,0952 BYN/EUR.
За последние семь торгов евро дешевеет уже шестой раз, а сегодня он опустился до минимума за 53 дня.
Курс российского рубля вырос сразу на 0,0099 BYN до 3,5358 BYN/100 RUB.
За последние пять торгов рубль РФ подорожал на 0,0267 BYN.
Московская биржа
Доллар утром в Москве подешевел до 73,34 российских рублей. Это близко к минимуму за 7–8 месяцев.
Евро упал до 87,46 российских рублей — минимума за 7 месяцев.
Высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому рублю. Так, стоимость бочки нефти сорта Brent вплотную приблизилась к отметке 70 долларов за баррель — максимума почти за 23 месяца.
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А евро до минимума за 53 дня.
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