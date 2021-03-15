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Доллар открыл торги 15 марта падением до минимума за 24 дня

15.03.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар открыл торги 15 марта падением до минимума за 24 дня
Иллюстративное фото
Утром в понедельник белорусский рубль подешевел к корзине валют на 0,13% благодаря укреплению российского рубля. Стоимость валютной корзины покинула минимум почти за три недели.

Доллар и евро подешевели до минимума за много недель

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:10:

Курс доллара опустился всего на 0,0005 BYN до 2,5928 BYN/USD. Это минимальная стоимость доллара за последние 24 дня. С начала марта доллар подешевел на 0,0129 BYN.

Курс евро снизился на 0,0004 BYN до 3,0952 BYN/EUR.

За последние семь торгов евро дешевеет уже шестой раз, а сегодня он опустился до минимума за 53 дня.

Курс российского рубля вырос сразу на 0,0099 BYN до 3,5358 BYN/100 RUB.

За последние пять торгов рубль РФ подорожал на 0,0267 BYN.

Московская биржа


Доллар утром в Москве подешевел до 73,34 российских рублей. Это близко к минимуму за 7–8 месяцев.

Евро упал до 87,46 российских рублей — минимума за 7 месяцев.

Высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому рублю. Так, стоимость бочки нефти сорта Brent вплотную приблизилась к отметке 70 долларов за баррель — максимума почти за 23 месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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