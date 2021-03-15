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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар открыл торги 15 марта падением до минимума за 24 дня А евро до минимума за 53 дня.

Доллар и евро подешевели до минимума за много недельПо даннымпо состоянию на 10:10:Курс доллара опустился всего на 0,0005 BYN до 2,5928 BYN/USD. Это минимальная стоимость доллара за последние 24 дня. С начала марта доллар подешевел на 0,0129 BYN.Курс евро снизился на 0,0004 BYN до 3,0952 BYN/EUR.За последние семь торгов евро дешевеет уже шестой раз, а сегодня он опустился до минимума за 53 дня.Курс российского рубля вырос сразу на 0,0099 BYN до 3,5358 BYN/100 RUB.За последние пять торгов рубль РФ подорожал на 0,0267 BYN.Доллар утром в Москве подешевел до 73,34 российских рублей. Это близко к минимуму за 7–8 месяцев.Евро упал до 87,46 российских рублей — минимума за 7 месяцев.Высокие цены на нефть оказывают поддержку российскому рублю. Так, стоимость бочки нефти сорта Brent вплотную приблизилась к отметке 70 долларов за баррель — максимума почти за 23 месяца.