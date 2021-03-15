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Архиепископ Артемий высказался о ситуации в Беларуси: «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог»

15.03.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Архиепископ Артемий высказался о ситуации в Беларуси: «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог»
Гродненский архиепископ Артемий
По его словам, из церкви хотят сделать прокладку политическо-идеологического аппарата, но церковь не должна быть равнодушной к происходящему.

«Или с Богом, или с дьяволом — третьего не дано», — сказал он.


Среди прочего гродненский архиепископ Артемий сказал:

«Церковь не должна быть равнодушной… Молчанием продается Бог».


 
 
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Гродненский архиепископ Артемий По его словам, из церкви хотят сделать прокладку политическо-идеологического аппарата, но церковь не должна быть равнодушной к...
 
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