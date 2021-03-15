|
Архиепископ Артемий высказался о ситуации в Беларуси: «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог»
Источник материала: UDF
Гродненский архиепископ Артемий
«Или с Богом, или с дьяволом — третьего не дано», — сказал он.
Среди прочего гродненский архиепископ Артемий сказал:
«Церковь не должна быть равнодушной… Молчанием продается Бог».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Архиепископ Артемий высказался о ситуации в Беларуси: «Церковь не должна быть равнодушной, молчанием продается Бог»
Гродненский архиепископ Артемий По его словам, из церкви хотят сделать прокладку политическо-идеологического аппарата, но церковь не должна быть равнодушной к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)