В Гродно ограждение балкона повисло на высоте четвертого этажа, угрожая рухнуть вниз

Источник материала: Onliner

В Гродно на улице Горького обрушилось ограждение балкона на четвертом этаже пятиэтажки 1968 года постройки. ЧП случилось в воскресенье вечером. На кровлю пристроенного магазина упала деревянная балконная рама с остеклением, а металлическое ограждение повисло на высоте четвертого этажа. Фото с место происшествия публикует портал Newgrodno.by, а информация о случившемся появилась сегодня в оперативной сводке МЧС.





Сообщение о разрушении элементов конструкций ограждения балкона на четвертом этаже жилой пятиэтажки поступило на пульт спасателей в 18:53. В результате обрушения на элементах конструкции повисло металлическое ограждение балкона, деревянная балконная рама с остеклением упала на кровлю пристроенного одноэтажного магазина.





Чтобы конструкция балконного ограждения не обрушилась на кровлю магазина, подрядная организация «Фундамент-строй», которая реконструирует фасад дома, провела работы по демонтажу аварийных элементов. Пострадавших нет, несущие конструкции дома не повреждены, отселение жильцов не требуется. Причина обрушения устанавливается.



