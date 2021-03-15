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В Гродно ограждение балкона повисло на высоте четвертого этажа, угрожая рухнуть вниз

15.03.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Гродно на улице Горького обрушилось ограждение балкона на четвертом этаже пятиэтажки 1968 года постройки. ЧП случилось в воскресенье вечером. На кровлю пристроенного магазина упала деревянная балконная рама с остеклением, а металлическое ограждение повисло на высоте четвертого этажа. Фото с место происшествия публикует портал Newgrodno.by, а информация о случившемся появилась сегодня в оперативной сводке МЧС.

В Гродно ограждение балкона повисло на высоте четвертого этажа, угрожая рухнуть вниз

Сообщение о разрушении элементов конструкций ограждения балкона на четвертом этаже жилой пятиэтажки поступило на пульт спасателей в 18:53. В результате обрушения на элементах конструкции повисло металлическое ограждение балкона, деревянная балконная рама с остеклением упала на кровлю пристроенного одноэтажного магазина.

В Гродно ограждение балкона повисло на высоте четвертого этажа, угрожая рухнуть вниз

Чтобы конструкция балконного ограждения не обрушилась на кровлю магазина, подрядная организация «Фундамент-строй», которая реконструирует фасад дома, провела работы по демонтажу аварийных элементов. Пострадавших нет, несущие конструкции дома не повреждены, отселение жильцов не требуется. Причина обрушения устанавливается.

В Гродно ограждение балкона повисло на высоте четвертого этажа, угрожая рухнуть вниз

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Горького обрушилось ограждение балкона на четвертом этаже пятиэтажки 1968 года постройки. ЧП случилось в воскресенье вечером. На кровлю...
 
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