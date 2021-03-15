Ввезли под видом фруктов, прятали в тайнике. Завершено расследование дела о крупнейшей в истории Беларуси партии героина

Источник материала: Onliner

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере. О том, что изъята самая крупная партия героина в истории суверенной Беларуси, стало известно в декабре 2019 года. Теперь уголовное дело передали прокурору для направления в суд, сообщает СК.

Уголовное дело расследовалось в отношении четырех участников организованной группы — уроженцев Ближнего Востока и Восточной Европы.

По данным СК, участники преступной группы входили в состав международной преступной организации. С мая по ноябрь 2019 года они организовали поставку героина из Афганистана в страны ЕС через Беларусь.

Установлено, что особо опасное наркотическое средство было ввезено в Беларусь под видом фруктов из Ирана транзитом через Россию. Героин разместили на складе в Заводском районе Минска, для него оборудовали тайник в стене бытовки. Там обнаружили более 550 кг героина.

— Это самая крупная партия наркотика, изъятая за всю историю суверенной Беларуси. Стоимость наркотика на черном рынке превышает 50 миллионов евро, из такого объема можно было бы изготовить 2,5 миллиона разовых доз, — комментировали тогда в МВД. Дальше героин планировали поставлять в Европу под видом белорусской мебели.

По результатам расследования участникам организованной группы, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 328 Уголовного кодекса. Обвиняемые находятся под стражей.