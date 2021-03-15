Первый энергоблок БелАЭС снова подключили к сети, но, возможно, ненадолго

Источник материала: Onliner

Завершив исследования ксеноновых переходных процессов в реакторной установке, первый энергоблок БелАЭС 14 марта снова включили в сеть, сообщает официальный телеграм-канал «Минэнерго».

— В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и в динамике на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня, — уточнили в ведомстве, как бы заранее предупреждая о предстоящих остановках в работе энергоблока.

В «Минэнерго» уже комментировали столь частые включения и отключения: это необходимо, чтобы «тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности». Да и вообще так делают везде, где строятся АЭС, поэтому и удивляться нечему.









Также стало известно о том, что уже на втором энергоблоке БелАЭС специалисты завершили загрузку в реактор 163 имитаторов тепловыделяющих сборок. Они используются во время пусконаладочных работ для проверки установки на соответствие требованиям безопасности.

— Продолжается сборка реактора для последующей его подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке систем первого контура.