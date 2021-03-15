ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый энергоблок БелАЭС снова подключили к сети, но, возможно, ненадолго

15.03.2021 11:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Завершив исследования ксеноновых переходных процессов в реакторной установке, первый энергоблок БелАЭС 14 марта снова включили в сеть, сообщает официальный телеграм-канал «Минэнерго».

— В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и в динамике на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня, — уточнили в ведомстве, как бы заранее предупреждая о предстоящих остановках в работе энергоблока.

В «Минэнерго» уже комментировали столь частые включения и отключения: это необходимо, чтобы «тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности». Да и вообще так делают везде, где строятся АЭС, поэтому и удивляться нечему.

Первый энергоблок БелАЭС снова подключили к сети, но, возможно, ненадолго
Первый энергоблок БелАЭС снова подключили к сети, но, возможно, ненадолго

Также стало известно о том, что уже на втором энергоблоке БелАЭС специалисты завершили загрузку в реактор 163 имитаторов тепловыделяющих сборок. Они используются во время пусконаладочных работ для проверки установки на соответствие требованиям безопасности.

— Продолжается сборка реактора для последующей его подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке систем первого контура.

Простой вариант обеда или ужина дома под фильм — скидка 25% на пиццу Domino's в Каталоге

Пицца Domino's Ветчина и грибы (классика, 36 см)
23 отзыва
Шампиньоны, Ветчина, Сыр моцарелла, Томатный соус Domino's; вес 935 г
–25%14,24 р.
1 предложение
Пицца Domino's Пепперони (классика, 36 см)
29 отзывов
Сыр моцарелла, Томатный соус Domino's, Пепперони; вес 835 г
–25%14,24 р.
1 предложение
Пицца Domino's Доминос Фирменная (классика, 36 см)
3 отзыва
Пармезан, Курица, Буженина, Лук, Томатный соус Domino's, Бекон, Сладкий перец, Томаты, Сыр моцарелла, Телятина, Шампиньоны; вес 1020 г
–25%23,24 р.
1 предложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершив исследования ксеноновых переходных процессов в реакторной установке, первый энергоблок БелАЭС 14 марта снова включили в сеть, сообщает официальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Это кульминация сезона. В Гродно переработали рыбу из Немана и толпой поехали на затон Свислочи (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by