Это кульминация сезона. В Гродно переработали рыбу из Немана и толпой поехали на затон Свислочи (видео)

Источник материала: Onliner

Последний лед этого года продолжает волновать рыбу и рыболовов. 152 машины вдоль дороги и примерно столько же человек с разным инструментом для доставания рыбы. Это напомнило ситуацию, которая в конце февраля случилась в самом Гродно. Новое место багрения — затока реки Свислочи, сообщает NewGrodno.

Ситуация, которая возникла этой зимой в районе речного порта в Гродно, разделила любителей рыбалки на две группы. Одни были возмущены тем, что распилили лед и пропало место рыбалки. Другие — браконьерскими способами ловли отдельных рыбаков. На днях ситуация с массовой ловлей рыбы повторилась, только место паломничества изменилось. В субботу, 13 марта, очевидцы насчитали 152 машины возле затоки Свислочи в Гродненской области.

Рыбаков на этом пятачке собралось значительно меньше, чем было в Гродно, возможно, из-за отдаленности данного места.













Местами на льду была кровь, что свидетельствует о багрении рыбы. При этом багрение — это запрещенный способ ловли рыбы с применением крючковых орудий рыболовства. Этот процесс лова осуществляется не на приманку или наживку, а путем захвата рыбы крючком за любые части тела. И чаще всего рыбу не достают, а просто травмируют, и она умирает в воде.

Напомним, инспекция природоохраны взяла под усиленный контроль акваторию гродненского порта. Не исключено, что и это место скоро вызовет их интерес.