Вышел трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун

Источник материала: Onliner

Disney опубликовала второй трейлер картины «Круэлла», который является приквелом к классическому анимационному фильму «101 долматинец». Новинка, чья премьера запланирована на 28 мая, расскажет о становлении злодейки Круэллы де Виль.

Главную роль исполняет Эмма Стоун, а режиссирует фильм автор «Тоня против всех» Крейг Гиллеспи.

Ходили слухи, что параллельно с премьерой в кинотеатрах картину могут выпустить в стриминговом сервисе Disney+. Однако пока никакого официального анонса по этому поводу нет.