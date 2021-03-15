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Вышел трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун

15.03.2021 11:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Disney опубликовала второй трейлер картины «Круэлла», который является приквелом к классическому анимационному фильму «101 долматинец». Новинка, чья премьера запланирована на 28 мая, расскажет о становлении злодейки Круэллы де Виль.

Главную роль исполняет Эмма Стоун, а режиссирует фильм автор «Тоня против всех» Крейг Гиллеспи.

Ходили слухи, что параллельно с премьерой в кинотеатрах картину могут выпустить в стриминговом сервисе Disney+. Однако пока никакого официального анонса по этому поводу нет.

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Disney опубликовала второй трейлер картины «Круэлла», который является приквелом к классическому анимационному фильму «101 долматинец». Новинка, чья премьера...
 
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