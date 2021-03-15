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Вышел трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун
Источник материала: Onliner
Disney опубликовала второй трейлер картины «Круэлла», который является приквелом к классическому анимационному фильму «101 долматинец». Новинка, чья премьера запланирована на 28 мая, расскажет о становлении злодейки Круэллы де Виль.
Главную роль исполняет Эмма Стоун, а режиссирует фильм автор «Тоня против всех» Крейг Гиллеспи.
Ходили слухи, что параллельно с премьерой в кинотеатрах картину могут выпустить в стриминговом сервисе Disney+. Однако пока никакого официального анонса по этому поводу нет.
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица IPS, частота матрицы 60 Гц, Smart TV (LG webOS), HDR, Wi-Fi
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Disney опубликовала второй трейлер картины «Круэлла», который является приквелом к классическому анимационному фильму «101 долматинец». Новинка, чья премьера...
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