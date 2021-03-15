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К стачке на «Гродно Азот» присоединилась инженер-химик
Источник материала: Хартия'97
К стачке на «Гродно Азот» присоединилась инженер-химик
Наталья Шавейко 20 лет проработала на гродненском предприятии.
С 15 марта к Общенациональной стачке присоединяется инженер-химик ЦОТК ОАО "Гродно Азот" Шавейко Наталья Николаевна, стаж работы — 20 лет, пишет Telegram-канал
"Я очень надеюсь на то, что ложь, трусость, угодничество навсегда уйдут из нашей Беларуси, а на смену им придут: смелость, активность, сплоченность!"
"Спасибо Вам за смелость и решительный шаг! " — пишет Telegram-канал.
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Наталья Шавейко 20 лет проработала на гродненском предприятии.
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