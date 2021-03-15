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41-летняя экс-участница «ВИА Гры» Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка

15.03.2021 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут ребенка. Об этом певица сообщила в своем инстаграме.


Фото с сайта: hochu.ua

Супруга Валерия Меладзе разместила студийную фотографию с заметным животом — судя по всему, Альбина Джанабаева на последних месяцах беременности. Фото она подписала фразой «В ожидании».

В апреле артистке исполнится 42 года, и это будет уже третий ее ребенок — пока его пол не сообщается. У Альбины Джанабаевой и певца и композитора Валерия Меладзе двое совместных сыновей: старшему, Константину, семнадцать лет; младшему, Луке, шесть. В брак артисты вступили в 2014 году, однако пара впервые появилась на публике лишь в мае 2017 года. До этого Меладзе долгое время жил на две семьи, причем с законной на тот момент супругой Ириной у него есть три дочери. Сама бывшая жена Валерия Меладзе в интервью в 2019 году рассказала об измене мужа и о своем с ним расставании.

 
 
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Это будет уже ее третий ребенок от певца и композитора Валерия Меладзе.
 
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