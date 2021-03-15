|
41-летняя экс-участница «ВИА Гры» Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка
Источник материала: Tut.by
Экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе ждут ребенка. Об этом певица сообщила в своем инстаграме.
Супруга Валерия Меладзе разместила студийную фотографию с заметным животом — судя по всему, Альбина Джанабаева на последних месяцах беременности. Фото она подписала фразой «В ожидании».
В апреле артистке исполнится 42 года, и это будет уже третий ее ребенок — пока его пол не сообщается. У Альбины Джанабаевой и певца и композитора Валерия Меладзе двое совместных сыновей: старшему, Константину, семнадцать лет; младшему, Луке, шесть. В брак артисты вступили в 2014 году, однако пара впервые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это будет уже ее третий ребенок от певца и композитора Валерия Меладзе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)