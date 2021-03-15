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Какие курсы доллара и евро установили обменники 15 марта
Источник материала: Tut.by
Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 марта снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
Что происходит на торгах 15 марта
На торгах курс доллара вырос на 0,02% — до 2,5937 рубля, евро снизился на 0,02% — до 3,095 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,35% — до 3,5381 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.27).
Какие курсы валют установили обменники
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,596 рубля (Альфа-Банк, Белорусский народный банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, БСБ Банке, Технобанке, Франсабанке — 2,592 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке — 3,15 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке — 3,098 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank — 3,093 рубля.
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