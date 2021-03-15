В Минске 48 многоквартирных домов, школы и детсады семь часов оставались без тепла

В Беларуси практически не проходит и суток, чтобы не поступало сообщений об авариях на трубопроводах.



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Так, по данным МЧС, накануне днем произошел «порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм». ЧП случилось в столице на улице Мирошниченко, 37. Более семи часов без водоснабжения оставались четыре многоквартирных дома.

А ночью поступило сообщение о «порыве трубопровода теплотрассы диаметром 400 мм (сталь)» в Минске на улице Городецкой, 15.

«Без отопления и горячего водоснабжения оставались 48 многоквартирных жилых домов, три детских сада, три школы и шесть административных зданий», — отметили в МЧС. Авария устранена через семь часов.