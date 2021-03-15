ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске 48 многоквартирных домов, школы и детсады семь часов оставались без тепла

15.03.2021 11:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Беларуси практически не проходит и суток, чтобы не поступало сообщений об авариях на трубопроводах.

В Минске 48 многоквартирных домов, школы и детсады семь часов оставались без тепла
Фото носит иллюстративный характер

Так, по данным МЧС, накануне днем произошел «порыв трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм». ЧП случилось в столице на улице Мирошниченко, 37. Более семи часов без водоснабжения оставались четыре многоквартирных дома.

А ночью поступило сообщение о «порыве трубопровода теплотрассы диаметром 400 мм (сталь)» в Минске на улице Городецкой, 15.

«Без отопления и горячего водоснабжения оставались 48 многоквартирных жилых домов, три детских сада, три школы и шесть административных зданий», — отметили в МЧС. Авария устранена через семь часов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси практически не проходит и суток, чтобы не поступало сообщений об авариях на трубопроводах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Солигорские шахтеры передали привет всем свободным белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by