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Лукашенко собрал конституционную комиссию

15.03.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко, 15 марта, провел политинформацию с членами, надо понимать, конституционной комиссии.

"Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны", - сказал Лукашенко.

"Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне", - добавил он.

Впрочем, единственный интерес в сегодняшнем мероприятии сводится к составу так называемой конституционной комиссии, куда вошли «знакомые всё лица»:

 
 
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Лукашенко, 15 марта, провел политинформацию с членами, надо понимать, конституционной комиссии.
 
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