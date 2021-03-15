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Лобовое столкновение под Крупками: машины сгорели, водители погибли

15.03.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жуткое ДТП произошло около 07.00 в понедельник, 15 марта, на 465-м км автодороги Брест — Минск — граница России, сообщает МВД.

27-летний житель Витебска за рулем «Мерседес Спринтер» двигался в направлении Минска, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с «Мерседес Атего», за рулем которого находился 44-летний житель Старых Дорог.

В результате аварии машины загорелись — водители погибли.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Жуткое ДТП произошло около 07.00 в понедельник, 15 марта, на 465-м км автодороги Брест — Минск — граница России, сообщает МВД.
 
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