Сильным Новостям », подобные предупреждения получают активисты, волонтеры и журналисты. Как стало известно «», подобные





Такие предупреждения уже получили главный редактор «Сильных Новостей» Анна Якштас и сотрудник «Сильных Новостей» Денис Якштас. Они освещали акции протеста, но после этого дважды были осуждены по статье 23.34 за якобы участие в несанкционированном мероприятии.





Анна получила дважды штраф по 20 базовых, при этом каждый раз проводила по трое суток в ИВС до суда. Денис был осужден на 15 суток за первый эпизод и оштрафован на 20 базовых — за второй.





Официальное предупреждение от прокурора выносят тем, кто ранее привлекался «к административной ответственности за нарушение требований законодательства о массовых мероприятиях».





Прокурор предупреждает, что в случае участия в акциях протеста, а также «организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок» привлекать уже могут не по «административке», а по уголовной статье 342. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, «химии» или лишения свободы на срок до трех лет.





Активность "правоохранителей", вероятнее всего" связана с отмечающимся 25 марта Днем Воли.





Несколько дней назад председатель КГБ Иван Тертель сообщил, что ему известно о трех сценариях, которые якобы подготовила оппозиция на День Воли, 25 марта. Он перечислил несколько вариантов, но в каждом из них фигурировали «провокации» и «столкновения» с силовиками в центре Минска.





Более того, Тетрель подчеркнул, что в КГБ знают всех организаторов и уже принимают меры.