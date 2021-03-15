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В Гомеле массово вызывают на "беседы" участников протеста и журналистов - угрожают "уголовкой"

15.03.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последние дни в Гомеле с людьми, которые ранее привлекались по административной статье 23.34 за участие в акциях протеста, массово проводят профилактические беседы и выносят официальные предупреждения «о недопустимости нарушения закона».

Как стало известно «Сильным Новостям», подобные предупреждения получают активисты, волонтеры и журналисты. 

Такие предупреждения уже получили главный редактор «Сильных Новостей» Анна Якштас и сотрудник «Сильных Новостей» Денис Якштас. Они освещали акции протеста, но после этого дважды были осуждены по статье 23.34 за якобы участие в несанкционированном мероприятии. 

Анна получила дважды штраф по 20 базовых, при этом каждый раз проводила по трое суток в ИВС до суда. Денис был осужден на 15 суток за первый эпизод и оштрафован на 20 базовых — за второй.

Официальное предупреждение от прокурора выносят тем, кто ранее привлекался «к административной ответственности за нарушение требований законодательства о массовых мероприятиях». 

Прокурор предупреждает, что в случае участия в акциях протеста, а также «организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок» привлекать уже могут не по «административке», а по уголовной статье 342. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, ареста, «химии» или лишения свободы на срок до трех лет.

Активность "правоохранителей", вероятнее всего" связана с отмечающимся 25 марта  Днем Воли.

Несколько дней назад председатель КГБ Иван Тертель сообщил, что ему известно о трех сценариях, которые якобы подготовила оппозиция на День Воли, 25 марта. Он перечислил несколько вариантов, но в каждом из них фигурировали «провокации» и «столкновения» с силовиками в центре Минска. 

Более того, Тетрель подчеркнул, что в КГБ знают всех организаторов и уже принимают меры.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В последние дни в Гомеле с людьми, которые ранее привлекались по административной статье 23.34 за участие в акциях протеста, массово проводят профилактические...
 
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